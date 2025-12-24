사진제공=방송인 정혁

방송인 정혁이 전북특별자치도 홍보대사로 재발탁돼 활동을 이어간다.정혁은 2023년 전북특별자치도 명예 홍보대사로 처음 위촉된 이후 2년간 지역의 대외 이미지를 높이기 위한 활동을 전개했다. 전북자치도는 정혁의 기여도를 인정해 임기를 2027년까지 2년 더 연장하기로 결정했다. 전북 군산 출신인 정혁은 지역에 대한 높은 이해도와 친근한 이미지를 바탕으로 지역의 특징을 대중에게 전달해왔다는 평가를 받는다.그동안 정혁은 전북의 문화, 관광, 도정 홍보에 참여하며 지역과 대중을 연결하는 역할을 수행했다. 방송과 다양한 콘텐츠에서 보여준 소탈한 모습이 전북이 추구하는 젊고 역동적인 브랜드 이미지에 부합한다는 분석이 나온다.이번 연임에 따라 정혁은 향후 2년 동안 전북특별자치도의 주요 행사와 캠페인에 참석해 지역의 다채로운 특징을 홍보할 계획이다. 방송 및 디지털 플랫폼에서의 활동 경험을 활용해 현대적인 방식의 홍보를 지속할 방침이다.홍보대사 활동과 더불어 정혁의 개별 행보도 활발하다. 그는 지난 20일 방영된 SBS 드라마 '모범택시3'에 특별출연했으며, '2025 멜론 뮤직 어워드(MMA 2025)'에서는 레드카펫 MC와 시상자로 나서 진행 실력을 보여줬다.현재 정혁은 예능 '슈퍼레이스 프리스타일', 영화 '식사이론', 유튜브 콘텐츠 '취미학개론' 등 여러 분야에서 활동을 지속하고 있다. 모델과 방송인, 크리에이터 등 다양한 영역에서 활동 중인 정혁의 향후 행보에 귀추가 주목된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr