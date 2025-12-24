사진=애니 SNS

사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 재벌가 다운 면모를 보였다.애니는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "이른 크리스마스. 너무 사랑해"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 애니가 해외 명품 브랜드 B사로부터 크리스마스 선물을 받은 모습. 애니는 데뷔 전부터 해당 브랜드의 치마를 착용하는 등 깊은 애정을 보여왔다.한편 애니가 몸 담고 있는 올데이 프로젝트는 지난 8일 오후 6시 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'(올데이 프로젝트)를 발매했다. 이 EP에는 지난달 17일 선공개된 'ONE MORE TIME'(원 모어 타임)과 타이틀곡 'LOOK AT ME'(룩앳미)를 비롯해 총 6곡이 담겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr