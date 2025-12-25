'고려대 재학' 이엘리야, 안타까운 소식 전했다…"성대 결절로 꿈 포기" ('미스트롯4')

배우 이엘리야가 깜짝 등장한다.25일 오후 9시 30분 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4' 2회에서는 마스터 예심 현장이 공개된다. '미스트롯4' 첫 방송은 순간 최고 시청률 11.4%까지 치솟았다.2회 방송에서는 모두의 눈을 사로잡을 완벽한 비주얼의 참가자들이 대거 등장해 이목을 끈다. 먼저 13년 차 배우 이엘리야가 무대에 올라 마스터들을 "여기 안 나와도 되는 분 아니야?"라며 놀라게 한다. 이에 이엘리야는 "연기보다 음악을 먼저 시작했다"며 초등학교 3학년 때부터 이어온 음악의 꿈을 성대 결절로 인해 포기할 수밖에 없었던 사실을 털어놓는다.이엘리야는 "시간이 흐를수록 내가 진짜 원하는 것이 무엇인지 가슴에 귀를 기울이게 되었다. 더 늦기 전에 용기를 내보자는 마음에 도전하게 됐다"고 '미스트롯4' 도전에 담긴 진심을 전한다. 이어진 이엘리야의 무대는 반전 그 자체라는 후문. 현장에서는 "황홀경에 빠졌다. 최고였다", "가수로 이직을 적극 권유한다", "정말 놀랐다"라는 마스터들의 역대급 찬사가 쏟아졌다고 해 궁금증을 자아낸다.한편, 한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학 소식을 알렸다.2025년 미스코리아 진(眞) 정연우도 시선을 사로잡는다. 비현실적인 미모의 정연우가 무대에 오르자 마스터들은 "바비 인형 아니야?", "진짜 예쁘다"라며 술렁인다. 한국을 대표하는 미모를 자랑하는 정연우는 "트롯까지 점령할 것"이라고 '미스트롯4'에 출사표를 던진 포부를 전한다. 그러나 이내 "사람들 앞에서 노래 부르는 건 처음이다"라고 밝혀 마스터들을 의아하게 만든다. 과연 정연우는 미모 못지않은 반전 실력을 보여줄 수 있을지 관심이 쏠린다.'미스트롯4' 2회는 크리스마스 특집 편성으로 이날 오후 9시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr