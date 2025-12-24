텐아시아 DB

현직 약사가 유튜버 입짧은햇님이 복용한 다이어트 약이 향정신성 의약품인 마약류에 해당한다고 분석했다.지난 23일 유튜브 채널 '어떤 약사'에는 '"운동으로 뺐다더니"... 입짧은햇님이 받은 다이어트약, '나비약'! 절대 궁금해하지도, 드시지도 마세요'라는 제목의 영상이 게시됐다.해당 영상에서 약사 박지인은 "입짧은햇님 기사에 나온 약을 보자마자 알았다. 저도 이 약을 많이 조제해봤는데, 과거에 많이 처방된 조합이다"라고 발언했다. 박지인에 따르면 해당 약물은 녹차 추출물, 펜터민(나비약), 이뇨제, 카페인 및 진통제 복합제, 항우울제 등으로 구성된 조합이다.이날 박지인은 해당 약물 조합을 처방받았던 환자의 사망 사례를 언급했다. 그는 근무 약사 시절 일주일에 두 세트씩 약을 수령하던 여성이 사망해 경찰 조사가 진행됐던 일화를 회상하며, "저희 약국에 경찰이 찾아와서 돌아가셨다고 하더라. 의료기록을 전부 떼 간 걸로 봐서 이 약과 밀접한 관련이 있는 걸로 알고 있다"고 설명했다.이어 기사에 언급된 약물이 '푸리민'임을 확인하며, 이는 '디에타민', '펜터민' 등과 함께 모두 '나비약'으로 통칭된다고 짚었다. 그는 "디에타민은 향정신성 의약품으로 금고에 보관하고 유통도 철저히 하는 약이다"라고 덧붙였다.박지인은 해당 약물의 부작용에 대해서도 상세히 기술했다. 약 복용 시 교감신경 활성화로 인한 각성 및 흥분 상태가 유발되어 식욕이 억제되지만, 장기 복용 시 효과가 둔화된다는 분석이다. 그는 "권고는 4주 이내, 특별한 경우는 3개월 이내로 사용이 제한돼 있다. 마약이다"라며 "본질적으로 암페타민 계열이다. 쉽게 말하면 필로폰과 비슷한 계열의 약물이라고 보면 된다"고 강조했다.한편 유튜버 입짧은햇님은 코미디언 박나래와 친분이 있는 무면허 의료업자에게 불법으로 약물과 링거를 제공받았다는 의혹을 받고 있다. 그는 해당 업자로부터 받은 약을 박나래에게 전달했다는 의혹도 함께 제기된 상태다.현재 입짧은햇님은 의료법 위반 혐의로 경찰에 고발된 상태다. 논란이 확산되자 그는 "제가 여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신 했어야 함에도 불구하고 그러지 못했다"며 활동 중단을 발표했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr