/ 사진=텐아시아 DB

사진=MBC '기후환경 프로젝트-남극의 셰프'

사진=MBC '기후환경 프로젝트-남극의 셰프'

사진=MBC '기후환경 프로젝트-남극의 셰프'

요리 연구가 백종원, 배우 임수향, 가수 수호, 배우 채종협이 남극에서의 마지막 메뉴로 비빔밥과 막걸리를 대접하며 여정을 마무리했다.지난 22일 방송된 MBC '기후환경 프로젝트-남극의 셰프'에서는 출연진이 세종기지 대원들과 작별 인사를 나누는 모습이 담겼다.이날 배우 채종협과 배우 임수향은 통신실과 유지반에서 야간 당직 업무를 수행했다. 채종협이 기지 내부를 순찰하는 사이 임수향은 인원 파악 및 화재 예방 점검을 진행했다. 특히 동파 방지를 위해 적정 온도를 유지해야 하는 난방 기구의 가동 상태를 중점적으로 확인했다.요리 연구가 백종원은 당직 대원들을 위해 가수 수호와 함께 야식으로 멸치국수를 준비했다. 백종원은 8시간 동안 우려낸 멸치 오일을 비장의 무기로 활용해 20그릇의 국수를 완성했다. 수호는 "점점 요리에 자신감도 생기고 감도 늘어서 백 대원님한테 칭찬받았다. 기분이 매우 좋았다"며 소감을 전했다. 멸치국수를 시식한 대원들은 "감칠맛은 나는데 비린 맛은 안 난다"며 만족감을 표했다.수호는 당직 중인 임수향과 채종협에게 국수를 직접 배달했다. 임수향은 "진짜 파는 것 같다"며 평가했고, 고명을 추측하던 채종협은 부추와 시금치를 확인한 뒤 "뭔지 알 것 같다. 부추?"라고 말하며 웃음을 보였다.마지막 식사 메뉴는 수호의 제안에 따라 화합의 의미를 담은 비빔밥으로 결정됐다. 총 10가지 재료로 구성된 비빔밥과 함께 백종원이 남극 입성 첫날부터 남극 물로 직접 빚은 막걸리가 식탁에 올랐다. 백종원은 "남극 기지에 들어가기 전부터 무슨 술을 마실지 궁금했다. 못 먹어본 술을 물어보니 막걸리라고 하더라"며 제조 배경을 설명했다.방송 말미 출연진은 세종기지에서의 소회를 전했다. 수호는 대원들의 이야기를 담은 자작곡을 선물하며 "가족 같단 생각이 많이 들었다. 순수하고 맑고 열정 넘치는 분들이셨다"고 말했다. 백종원은 "한참 어린 동생들 같은데, 업무 시간에 돌아가는 눈빛 보면 프로페셔널한 멋있는 점이 있다"고 평가했다.임수향은 "영원히 잊지 못할 첫사랑 같은 느낌"이라고 전했으며, 채종협은 "그저 춥고 빙하, 펭귄만 있을 줄 알았던 곳이 많이 따뜻하고 사람의 정이 느껴지는 곳이었다"고 고백했다. 이에 이형근 대장은 "제한된 식재료로 이렇게 맛있는 음식 많이 해주셔서 저희 월동대원 모두 다 즐거웠다"고 화답했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr