배우 박서준이 행복한 근황을 전했다.박서준은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "생일 주간 보고"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 박서준이 소중한 지인들과 함께 생일을 축하받고 있는 모습. 그는 "원래 생일은 좀 조용하게 보내는 편"이라면서도 "이번엔 소란스럽게 보냈다"고 말했다. 그러나 보통의 소란스럽게 보냈다는 생일은 일반인들의 평소 생일날과 크게 다르지 않아 눈길을 끌었다.그는 "아껴주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며 또 잘 살아 볼게요"라고 감사 인사를 전했다.한편 박서준은 지난 6일부터 JTBC 새 드라마 '경도를 기다리며'에 출연 중이다. 이 드라마는 스무 살, 스물여덟 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨틱 코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr