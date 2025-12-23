/사진 = 뮤직팜엔터테인먼트

JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌4'(이하 '싱어게인4')의 주역들이 무대 위 감동을 이어가기 위해 전국투어 콘서트에 나선다.'싱어게인4' 측은 23일 오는 2월부터 서울을 포함한 전국 각지에서 투어 공연을 개최한다고 밝혔다. 이번 콘서트에는 최종 TOP 10을 비롯한 주요 출연진들이 참여해 방송에서 선보였던 화제의 경연곡들을 생생한 라이브로 선사할 예정이다.공연의 첫 포문은 내년 2월 7일 부산에서 연다. 이어 2월 12일부터 15일까지 서울 공연이 진행되며, 21일 인천, 28일 대구 등 전국 주요 도시를 돌며 팬들과 가까이서 소통할 계획이다. 경연의 전율과 감동을 현장에서 직접 느낄 수 있는 만큼, 방송 종영을 아쉬워하는 팬들에게 큰 선물이 될 것으로 기대된다.티켓 예매는 오는 24일 NOL티켓을 통해 진행된다. 오후 1시 부산 공연을 시작으로 2시 서울, 3시 인천, 4시 대구 공연 순으로 순차적인 예매가 열린다. 이전 시즌의 공연들이 매진 사례를 기록했던 만큼, 이번 투어 역시 치열한 '티켓팅 전쟁'이 예상된다.'싱어게인' 시리즈는 기회가 필요한 가수들이 대중 앞에 다시 설 수 있도록 돕는 리부팅 오디션으로, 그동안 이승윤, 이무진, 홍이삭 등 걸출한 아티스트들을 배출했다.특히 23일 방송에서는 파이널 라운드로 향하는 최종 TOP 7 진출자가 결정될 예정이다. 이번 전국투어 콘서트는 경연을 거치며 성장한 가수들의 진면목을 확인할 수 있는 자리가 될 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr