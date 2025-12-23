사진=정다연 기자

신드롬급 인기를 얻은 판타지 웹툰의 서사가 빙상장에서 나래를 폈다. 배우들은 스케이트를 신은 채 빙판 위에서 화려한 액션과 퍼포먼스, 가창력을 선보였다. 이번 작품을 통해 '아이스쇼 뮤지컬'이라는 장르가 새로 가지를 뻗을지 주목된다.오는 24일부터 31일까지 관객들과 만날 뮤지컬 '나 혼자만 레벨업 on ICE' 출연진이 23일 언론과 만났다. 이날 프레스콜 행사에는 그룹 아이콘 멤버 김진환, 트리플에스 멤버 김채연, 배우 이호원, 배우 최우혁, 김선경, 전 피겨스케이트 선수 김예림, 이시형, 송동일 총괄프로듀서, 이강현 음악감독, 우진하 연출, 김해진 피겨 감독 등 나왔다.'나 혼자만 레벨업 on ICE'(이하 '나혼렙')은 동명의 웹소설과 웹툰이 원작이다. 웹툰은 누적 조회수 143억뷰를 기록한 인기작이다. E급 헌터 성진우가 '플레이어'로 각성해 마수와 싸우는 성장 서사를 그린다.'나혼레'는 이 작품을 기반으로 액션 퍼포먼스와 아이스쇼가 결합한 새로운 장르의 뮤지컬을 만들었다. 서커스를 비롯해 액션과 노래까지 모두 빙판 위에서 한다. 우 연출가는 작품에 대해 "스크린에서는 표현할 수 없는 긴장감과 속도감 그리고 쾌감을 이 작품을 통해 볼 수 있다"고 설명했다.가수와 뮤지컬 배우 그리고 전·현직 피겨스케이팅 선수와 서커스 단원까지 한데 모였다는 점도 볼거리다. 출연진을 전부 수준급 스케이터들로 선발한 건 아니다. 김 피겨 감독은 "배우 중 스케이트를 처음 접하는 사람도 있었고 아닌 사람도 있었다. 하지만 작품을 준비하면서는 모두 처음부터 배웠다. 모두가 빙판 위에서 연기를 잘 할 수 있도록 안무 감독들이 심혈을 기울였다"고 말했다.2022년 베이징 동계올림픽 당시 '예림장군'이라는 타이틀을 얻은 김예림 전 피겨 선수는 지난 2월 은퇴 후 처음 공식 석상에 모습을 보였다. 그는 "그간 빙판 위에서 많은 경험을 했지만, 뮤지컬 기반의 퍼포먼스는 처음이라 재밌게 준비했다"고 소감을 전했다.김예림은 '나혼렙'에 대해 "각 분야에서 하이 커리어를 쌓은 사람들이 한자리에 모인 공연"이라고 작품의 차별점을 강조했다. 이에 김채연도 "빙판 위의 무대를 보러 왔다가 아이스하키와 서커스까지 볼 수 있으니 일석삼조"라고 했다.송 프로듀서는 "아이스쇼 장르가 충분히 경쟁력 있고, 새로운 K콘텐츠가 될 수 있다"며 "원작을 토대로 팬들에게 더 가깝게 다가갈 수 있도록 상업적인 부분까지 두루 고려했다. 이번 공연이 잘 된다면 시즌4까지 만들어가는 게 목표"라고 포부를 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr