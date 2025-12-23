'갑질 의혹' 박나래 인위적 미담 제조에 일조했나…진정성 도마 위 오른 '나혼산' [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

여러 방송 활동을 통해 쌓아 올린 박나래의 '미담 제조기' 이미지가 진정성 논란에 직면했다. MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에 나왔던 박나래의 명절 요리 장면이 "거짓된 미담 아니었느냐"는 의혹이 제기되면서, 프로그램의 신뢰도 역시 흔들리고 있다.박나래가 전 매니저들에 대한 갑질 의혹에 휩싸인 뒤 명절 특집으로 방송된 '나혼산' 회차가 다시 도마 위에 올랐다. 당시 박나래는 혼자서 명절 음식을 무려 20인분이나 준비했다. 전 부치기 등 쉼 없이 요리에 몰두하는 장면이 이어졌고, 방송 후 "바쁜 와중에 최선을 다해 지인을 챙기는 모습이 인상적이다", "정성이 남다르다"는 호평이 쏟아졌다.그러나 지난 22일 한 유튜브 채널을 통해 박나래에 관한 추가 폭로가 나오면서 분위기가 뒤바뀌었다. '나혼산'에서 공개된 명절 요리 장면이 박나래 혼자만의 작업이 아니었다는 주장이 나왔다. 화면에는 박나래가 혼자 요리하는 장면이 나왔지만, 실제 현장에서는 매니저들이 고생했다는 것이다.폭로자의 주장에 따르면. 매니저들은 전날부터 1박 2일 일정으로 박나래와 함께 전을 부쳤다. 김장 장면 역시 마찬가지였다. 촬영하는 동안 매니저들은 카메라 뒤에서 찹쌀풀을 갈고 재료 손질을 도왔으며, 무 고춧가루 마늘 등 각종 식자재 구매도 매니저 몫이었다고 폭로자가 주장했다. 이 주장이 사실인지는 확인되지 않았다.앞서 박나래는 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 진행비 미지급 등으로 피소됐다. 이어 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모' A씨에게 링거를 맞거나, 처방전이 필요한 항우울제 등을 전달받아 복용했다는 의혹까지 불거졌다.박나래 측은 "직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다"며 갑질 의혹을 부인했다. 그러면서 모든 것이 해결될 때까지 방송 활동을 중단하고, 출연 중이던 모든 프로그램에서 하차하겠다고 했다.이후 박나래 측은 전 매니저 두 명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 횡령 혐의로 고소했다. 폭로와 법적 대응이 동시에 이어지면서, 논란은 진실 공방을 넘어 법적 다툼 국면으로 접어들었다.한 매체는 박나래의 불법 의료 시술 의혹과 관련해 "'나혼산' 제작진이 해당 사실을 전혀 몰랐을지 의문"이라는 취지로 보도했다. 해외 촬영 당시에도 이른바 '주사 이모'를 현지로 불러 시술받았다는 정황이 전해지면서, 제작진의 관리와 책임 문제까지 거론됐다.박나래와 함께 '나혼산'에 고정 출연 중이었던 키 역시 불법 의료 시술을 받은 사실을 인정하며 프로그램에서 빠졌다. 앞서 '나혼산'은 키가 불법 의료 시술 의혹과 관련해 해명하지 않은 상태에서 지난 19일 VCR 촬영분을 편집 없이 그대로 방송해 논란을 자초했다. 키는 논란이 불거진 지 6일 만인 17일에야 시술 사실을 인정하며 급히 하차했다.박나래 관련 폭로 내용이 사실로 밝혀질 경우, 시청자는 "기만당했다"는 느낌마저 받을 수 있다는 지적이 나온다. 촬영 현장에서 매니저들이 함께 요리하고 준비하는 상황을 제작진이 몰랐다고 보기 어렵다는 이유에서다.이와 관련해 텐아시아는 '나 혼자 산다' 측의 입장을 듣기 위해 MBC에 여러 차례 연락을 시도했으나 공식 답변을 받지 못했다. 전화를 받지 않거나 "확인해보겠다"고 말한 채 후속 연락을 주지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr