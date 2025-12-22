텐아시아 DB

배우 이채민이 첫 악역에 도전한다.22일 오전 서울 강남구에 위치한 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'의 제잘발표회가 진행됐다. 현장에는 이창민 감독을 비롯해 배우 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기, 이채민, 강한나가 참석했다.'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되면서 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물이다. 이채민은 빌런 조나단으로 분한다.이날 이채민은 "악역은 처음이다. 우선은 사냥이란 키워드에 포커스를 두고 연기하려 했다. 자신이 원하는 목표물이 있으면 수단과 방법을 가리지 않는 면모를 지닌 인물이다. 최대한 사냥하는 상황을 즐기려고 한다. 재미에서 나오는 웃음이고, 그런 마음을 가지고 연기하려 했다"고 밝혔다.그러면서 "이준호 선배와 함께 연기해서 영광이었다. 춤도 잘 추시기 때문에 몸을 잘 쓰신다. 배울 점이 많았다"라고 덧붙였다.한편 '캐셔로'는 오는 26일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr