방송인 최화정이 고급스러운 겨울 스타일링을 선보였다.지난 19일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 최화정이 my스타로 등장했다.이날 최화정은 명품 브랜드 P사의 니트를 입고 등장했다. 소재는 100% 캐시미어로 신축성이 좋고 착용감이 부드럽다. 가격은 260만원을 호가한다.더불어 최화정은 코트 역시 같은 브랜드의 제품을 입었다. 캐시미어 더블 브레스트 코트로 이서진 역시 감탄했던 옷이다.이외에도 이서진은 최화정을 오랜시간 이상형으로 꼽았다. 그는 김광규가 결혼이 가능한지 묻자 "한 20년 전만 해도 가능했을 거다. 20년 전이면 내가 한 서른 다섯 선배님이 마흔다섯, 뭐 나쁘지 않다. 근데 우리가 처음 만났을 때 내가 마흔다섯, 선배님이 쉰다섯이었다. 그러면 조금 있다가 환갑잔치를 열어드려야 한다. 그리고 이제는 나랑 환갑이랑 칠순을 같이 해야 하는데 그건 좀 힘들다"라고 솔직하게 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr