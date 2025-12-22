사진=다날엔터테인먼트

그룹 케플러(Kep1er)가 팬들의 성원에 힘입어 AK플라자 수원점 5층에서 팝업스토어를 오픈한다. 케플러는 엠넷 서바이벌 프로그램 '걸스플래닛999 : 소녀대전'를 통해 2022년 1월 데뷔했다. 이후 재계약 시즌 2명의 멤버가 탈퇴 후 7인조로 개편했다.이번 팝업은 시즌에 맞춰 연말 파티 콘셉트로 팬들과 한 해 활동을 돌아보고 서로를 응원할 수 있도록 꾸며졌으며, 차기 K-POP 문화 체험의 성지로 예상되는 AK플라자 수원점에서 진행돼 오픈 전부터 팬들의 관심이 뜨겁다.이번 팝업스토어에서는 △ 케플러 공식 MD & 국내 최초 공개되는 일본 콘서트 투어 MD △ 현장에서만 만나볼 수 있는 포토존 △ 팬 참여형 메시지 이벤트 △ 구매 금액대별 리워드 등 팝업스토어 오픈을 기념한 다양한 콘텐츠가 제공된다.팬덤 내에서 높은 관심을 받아온 해외 한정 굿즈가 국내 최초로 판매되며, 올해 많은 사랑을 받은 ‘BUBBLE GUM’ 활동 의상 전시, 케플러의 모습이 담긴 미니 등신대를 이용한 포토존 등이 마련돼 케플러의 발자취를 가까이에서 느낄 수 있다. 팬들은 아티스트에게 손글씨로 메시지를 남기며 한 해의 마무리를 더 할 예정이다.팝업스토어가 열리는 AK플라자 수원점은 다양한 아티스트 및 IP 콘텐츠를 선보이며, K-POP과 라이프스타일이 결합한 새로운 문화 체험 공간으로 주목받고 있다. 이번 케플러의 팝업스토어 역시 연말 분위기와 맞물려 운영되며, AK플라자 수원점이 K-POP 팬덤 문화의 중심지로 자리매김하는 계기가 될 것으로 기대된다.다날엔터테인먼트 관계자는 "연말 파티 느낌으로 준비된 팝업스토어인 만큼 팬들을 위한 콘텐츠를 정성껏 준비했다"며 "방문해 주시는 모든 팬 분들이 케플러와 함께 올해의 추억을 되새기고, 내년의 행복을 다짐하는 특별한 시간이 되시기를 바란다"고 전했다.케플러의 연말 팝업스토어는 12월 22일부터 1월 1일까지 AK플라자 수원점 5F 특설 공간에서 단독 운영된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr