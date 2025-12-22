사진=V.O.S

그룹 V.O.S가 포스트맨의 대표곡을 다시 부른다. 멤버 박지헌은 데뷔 후 뒤늦게 자녀가 있다는 깜짝 사실을 고백했으며 현재는 여섯 자녀를 양육하고 있다.V.O.S는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 리메이크 음원 '신촌을 못가'를 발매한다.'신촌을 못가'는 지난 2013년 포스트맨(POSTMEN)이 발표한 노래로 대중의 많은 사랑을 받은 곡이다. V.O.S는 원곡의 결을 유지하면서도 자신들만의 색깔로 12년 만에 재해석된 '신촌을 못가'로 리스너들의 공감을 이끌 전망이다.V.O.S는 폭발적인 가창력과 겹겹이 쌓아 올린 조화로운 화음으로 곡의 감정선을 이끌고, 절제된 호흡 속에서 이별의 감성을 되새기며 진정성 넘치는 곡을 완성했다.V.O.S는 이별을 후회하는 마음이 고스란히 담긴 가사를 자신들만의 해석으로 진솔하게 표현하며 깊은 여운을 선사할 예정이다.V.O.S는 데뷔 20년이 넘도록 변함없는 입지를 이어온 탄탄한 보컬 그룹이다. 그동안 '큰일이다', '눈을 보고 말해요', 'Beautiful Life' 등 수많은 명곡을 발매하며 활발하게 음악 팬들과 만나왔다.V.O.S의 리메이크 음원 '신촌을 못가'는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr