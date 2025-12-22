/ 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 채널 '인생84'

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 자신의 가족사를 공개하며 남다른 이력을 지닌 외조부를 소개해 화제를 모으고 있다.지난 21일 유튜브 채널 '인생84'에 게재된 '이시언과 무계획 일본 여행' 편에서는 기안84가 배우 이시언과 함께 일본으로 즉흥 여행을 떠나 대화를 나누는 장면이 그려졌다. 영상 속 두 사람은 여행 중 진솔한 이야기를 주고받으며 친분을 과시했다.여행 도중 기안84는 조부의 학벌과 신체 조건을 회상하며 "우리 할아버지 부산대학교 나오셨다. 부산대 법대. 외할아버지 완전 엘리트셨다"라고 전했다. 그는 특히 "유도하고 키 180cm였다. 1920 몇 년 생이셨는데"라고 부연하며, 해당 시대를 고려했을 때 드문 고학력과 당당한 풍채를 모두 갖춘 인물이었음을 회고했다.이어 기안84는 이시언에게도 가족의 내력을 질문했다. 이에 배우 이시언은 "우리 할아버지는 선생님이셨다. 교감선생님까지 하셨다"라고 답변하며 교육자로서 활동했던 자신의 조부 이야기를 공유해 눈길을 끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr