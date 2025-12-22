현빈, ♥손예진에 7년 전부터 호감 있었나…"같이 연기 못해 아쉬웠다"('요정재형')[종합]

사진=유튜브 채널 '요정재형'

배우 현빈이 아내인 배우 손예진과의 러브스토리와 연기 호흡에 대한 비하인드 스토리를 털어놓았다.지난 21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '옷 젖듯이 사랑하게 된 것 같아요'라는 제하의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 현빈은 게스트로 출연해 진행자 정재형과 진솔한 대화를 나눴다.이날 정재형은 드라마 '사랑의 불시착' 촬영 당시 두 사람의 호흡을 언급하며 "연기가 너무 절절해 당시 이미 교제 중인 것으로 생각했다. 사랑이 아니고서는 그런 눈빛이 나올 수 없다고 느꼈다"고 운을 뗐다.이에 대해 현빈은 "그렇지 않다. 실제 교제가 시작된 시점은 드라마 종영 이후"라고 명확히 선을 그었다. 그는 두 사람이 처음으로 호흡을 맞췄던 영화 '협상' 당시를 회상하며 "당시에는 촬영 기법상 서로 다른 공간에서 연기해야 했고, 식사 시간이나 모니터링 때를 제외하면 얼굴을 마주할 기회가 거의 없었다"고 설명했다.이어 현빈은 "같은 공간에서 서로의 눈을 보고 호흡을 맞추지 못한 점이 배우로서 아쉬움으로 남았었다. 그래서 추후 다른 장르에서 제대로 만나보고 싶다는 막연한 기대가 있었는데, 그 기회가 '사랑의 불시착'으로 찾아온 것"이라고 부연했다. 또한 "손예진과는 동갑내기인 데다 데뷔 시기와 배우로서 걸어온 행보가 비슷해 대화가 매우 잘 통했다"고 덧붙였다.손예진에게 이성적인 호감을 느끼게 된 결정적 계기를 묻는 질문에 현빈은 "특정한 포인트는 없었다"고 답했다. 그는 "작품을 촬영하며 대화를 나누는 과정에서 자연스럽게 스며들었다"며 "'이 순간이다'라고 정의할 수 없을 만큼, 마치 옷이 젖어 들듯 자연스럽게 관계가 발전했다"고 묘사했다.향후 부부 동반 출연 가능성에 대해서도 긍정적인 입장을 내비쳤다. 다만 현빈은 "'사랑의 불시착'과 유사한 로맨스물은 다시 하기는 어려울 것 같다"면서도 "부부 사이가 틀어진 이야기나 영화 '미스터 앤 미세스 스미스' 같은 액션 장르라면 재미있게 작업할 수 있을 것 같다"고 구체적인 희망 장르를 언급해 기대감을 높였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr