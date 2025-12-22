이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

개그맨 김수용이 사후 세계를 경험했다고 털어놨다.21일 조동아리 채널에는 "심정지 20분 동안 김수용이 본 것은?ㅣ썬킴이 알려주는 이 세계의 진짜 미스테리한 현상들"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 썬킴은 귀신과 사후세계에 대한 의견을 묻자, 과학적·종교적 관점에서 모두 가능성을 시사했다. 이에 김수용에게 지석진이 "사후세계가 있다고 생각하냐"고 물었고, 저는 "죽어봐서 안다"고 답해 궁금증을 자아냈다.다만 세부 내용은 "너무 길어서 나중에 이야기하겠다"고 말을 아꼈다.앞서 김수용은 지난달 경기도 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. '유퀴즈'에 출연해 김수용은 당시 상황을 알렸다. 김숙의 매니저와 배우 임형준이 즉각 심폐소생술을 시행했고, 119 구급대가 도착해 제세동기를 7차례 작동했음에도 심장은 쉽게 돌아오지 않았다고. 김수용은 "응급조치가 20분 넘게 이어졌고, 영안실로 이송될 수도 있는 상황이었다"며 당시의 위급함을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr