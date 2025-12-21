박서진, '췌장암' 위험 경고…"관리 필요, 먹방 시청 금지"

사진=박서진 유튜브

가수 박서진이 췌장암 가능성에 깜짝 놀랐다.20일 박서진 유튜브 채널에는 '체질만 알면 건강해지고, 똑똑해져???'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박서진은 한의원에 방문해 "서른 넘으니까 세월이 느껴진다. 늙어서 그런가 여기저기 아프다고 했더니, 에녹 추천으로 체질 검사하러 왔다"고 밝혔다.박서진은 "전에는 한의원에 와서 침도 맞고, 총명탕도 먹었다. 영어 공부할 때 도움이 될까 했는데, 총명탕 효과 없더라"고 토로해 웃음을 안겼다.'8 체질 검사'에 앞서 박서진은 "살 빼는 방법, 똑똑해지는 방법을 알고 싶다. 너무 멍청해서 똑똑해지고 싶다"고 이야기했다.뇌파 검사, 혈압, 신장 측정 결과 박서진 키는 171.3cm, 몸무게는 67.6kg으로 드러났다. 그는 "0.1cm 자랐다"고 뿌듯함을 드러내 웃음을 안겼다.이어 혈액 검사, 맥 짚기, 유전자 검사 등을 진행했다. 의사는 박서진에게 "뇌파 검사 결과 과긴장 상태로 보인다. 만성피로에 시달릴 가능성이 있다"고 우려했다. 박서진은 추나요법 및 침 치료를 받으며 증상을 완화했다.박서진은 '토양 체질'로 췌장암 위험이 있다는 소견을 들었다. 의사는 "유전사 검사를 토대로 가장 관리가 필요한 질병이 췌장암으로 나왔다. 또 심장이 강한 사람이라 '장구의 신'이 될 수 있었다"고 이야기했다.그러면서 "다만, 조류, 치킨 조심해라. 췌장과 위장이 강해서 먹는 걸 좋아한다. 안 먹으면 짜증 나는 성격이라 '먹방 시청 금지'"를 제안했다.다이어트에 대한 강한 집착을 드러낸 박서진에게 의사는 "제철식 잘 먹으면 된다. 신장이 약해서 쉽게 부을 수 있어서, 신장 강화 음식을 먹어라. 녹용, 인삼은 효과가 없을 것"이라고 조언했다. 박서진은 보약까지 지으며 체질 관리에 나서 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr