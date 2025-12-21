사진=SBS '미운 우리 새끼'
사진=SBS '미운 우리 새끼'
'미운 우리 새끼' 이금희가 서장훈을 이상형으로 꼽았다.

21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 전 아나운서 이금희가 스페셜 MC로 출연했다.

이날 이금희는 母벤져스에 연과를 선물했다. 신동엽이 "책을 선물해 줄 줄 알았는데, 안 읽을 걸 알고"라며 너스레를 떨었고, 이금희는 "책 선물은 부담이 될까 봐"라며 미소를 지었다.

신동엽은 '60세 미혼' 이금희에게 "금희 누나가 미우새 중에 찐 미우새다. 초기부터 금희 누나를 섭외해야 한다는 말이 있었다"고 전했다. 이금희는 "제 나이대 미우새는 없을 거다. 대한민국 왕 미우새"라며 인정했다.
사진=SBS '미운 우리 새끼'
서장훈이 "결혼 안 하셨잖냐"고 묻자, 이금희는 "결혼 못 했다. 정말로 인연이 안 됐다"고 답했다. 그러면서 "여태까지 혼자일 줄은 저도 몰랐다. 결혼에 대한 꿈은 있다. 기회가 없을 뿐"이라고 솔직하게 털어놨다.

'연애하면 다 퍼주는 스타일'이라는 이금희는 "워낙 남 챙겨주는 걸 좋아한다. 밥 사주고, 옷 사주는 걸 좋아한다. 호프집 가면 옆에서 오징어 찢고, 땅콩 까주는 스타일이다. 평소 주변 사람 챙기는 걸 잘한다"고 이야기했다.

"만났던 상대 직업이 없었냐"는 질문에 이금희는 "그렇다. 제가 좋아하는 남친은 무직이거나. 차가 없었다. 많이 가진 남자를 만나본 적 없다"고 고백했다.
사진=SBS '미운 우리 새끼'
서장훈이 "주로 외모만 보냐"고 묻자, 이금희는 인정했다. 신동엽의 "외모 지상주의 끝판왕"이라는 표현도 "부끄럽지만 사실"이라며 너스레를 떨었다. 눈이 높지 않은 이금희의 이상형은 정우성이라고.

이금희는 연예계 대표 BTS 팬클럽 아미로 잘 알려져 있다. 신동엽은 "최애 멤버가 뷔인데, '미우새 멤버 중 이상형은 서장훈을 꼽았더라"고 밝혔다.

이에 서장훈은 "너무 감사한데, 제가 다른 길이다. 외모가 너무 떨어지는데"라며 머쓱한 표정을 지었다. 이금희는 "상담을 정말 잘해주시더라. 정확히 사안을 판단해 준다. 대화가 잘 통할 거 같다"며 호감을 드러냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

