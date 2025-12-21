사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 이금희가 서장훈을 이상형으로 꼽았다.21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 전 아나운서 이금희가 스페셜 MC로 출연했다.이날 이금희는 母벤져스에 연과를 선물했다. 신동엽이 "책을 선물해 줄 줄 알았는데, 안 읽을 걸 알고"라며 너스레를 떨었고, 이금희는 "책 선물은 부담이 될까 봐"라며 미소를 지었다.신동엽은 '60세 미혼' 이금희에게 "금희 누나가 미우새 중에 찐 미우새다. 초기부터 금희 누나를 섭외해야 한다는 말이 있었다"고 전했다. 이금희는 "제 나이대 미우새는 없을 거다. 대한민국 왕 미우새"라며 인정했다.서장훈이 "결혼 안 하셨잖냐"고 묻자, 이금희는 "결혼 못 했다. 정말로 인연이 안 됐다"고 답했다. 그러면서 "여태까지 혼자일 줄은 저도 몰랐다. 결혼에 대한 꿈은 있다. 기회가 없을 뿐"이라고 솔직하게 털어놨다.'연애하면 다 퍼주는 스타일'이라는 이금희는 "워낙 남 챙겨주는 걸 좋아한다. 밥 사주고, 옷 사주는 걸 좋아한다. 호프집 가면 옆에서 오징어 찢고, 땅콩 까주는 스타일이다. 평소 주변 사람 챙기는 걸 잘한다"고 이야기했다."만났던 상대 직업이 없었냐"는 질문에 이금희는 "그렇다. 제가 좋아하는 남친은 무직이거나. 차가 없었다. 많이 가진 남자를 만나본 적 없다"고 고백했다.서장훈이 "주로 외모만 보냐"고 묻자, 이금희는 인정했다. 신동엽의 "외모 지상주의 끝판왕"이라는 표현도 "부끄럽지만 사실"이라며 너스레를 떨었다. 눈이 높지 않은 이금희의 이상형은 정우성이라고.이금희는 연예계 대표 BTS 팬클럽 아미로 잘 알려져 있다. 신동엽은 "최애 멤버가 뷔인데, '미우새 멤버 중 이상형은 서장훈을 꼽았더라"고 밝혔다.이에 서장훈은 "너무 감사한데, 제가 다른 길이다. 외모가 너무 떨어지는데"라며 머쓱한 표정을 지었다. 이금희는 "상담을 정말 잘해주시더라. 정확히 사안을 판단해 준다. 대화가 잘 통할 거 같다"며 호감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr