사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 각종 논란으로 활동 중지를 선언한 박나래, 키, 입짧은햇님이 그대로 등장했다.20일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 드라마 '태풍상사'의 김민석과 이상진, '폭군의 셰프' 이주안과 윤서아가 출연했다.이날 '놀토 금은방' 콘셉트 중 신동엽은 "인생은 공수래공수거. 잠시 머물다 가는 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.오프닝 중 박나래, 키는 멤버들과 함께 서 있는 장면이 포착됐지만, 별다른 언급은 없었다. 평소 따로 소개하던 입짧은햇님 인사도 생략됐다.'놀토' 출연 소감을 묻자 김민석은 "오랜만에 메이저에 나와서 영광"이라고 밝혔고, 첫 출연인 이상진은 "고품격 음악 예능에 나와서 설렌다. 여기 계신 분들이 요즘 뜨거운 분들이잖냐"고 언급해 이목을 집중시켰다.이주안은 '푹군의 셰프' 출연 이후 인기에 대해 "이주안은 몰라도 공길이는 알더라"면서 "데뷔 8년 만에 팬미팅을 한다"고 기쁜 소식을 전했다. 더불어 '장발 잘 어울리는 연예인 13위' 선발된 소식에 "마음에 들어 3년째 유지 중"이라며 미소를 보였다.이전 사극 작품에서는 단명했지만, '폭군의 셰프'에서는 끝까지 살아남았던 윤서아는 태연을 향한 팬심을 드러내며 "소녀시대 찐팬이었다. 윤아 언니랑 드라마 같이 했을 때 친구들이 '네가 뭔데'라고 했다"며 미소를 지었다.윤서아는 "주안 오빠랑 'Gee' 댄스를 3박 4일 연습했다"며 무대를 선보였고, 태연은 "지금까지 'Gee' 커버 중 최고다. 그때 그 안무 그대로다"라며 감탄했다.한편, 게임이 진행되는 동안 여러 논란으로 하차한 박나래, '주사 이모' 친분이 확인되어 활동을 중단한 키와 논란 중인 입짧은햇님은 분량이 대폭 삭제됐다.그러나 키의 경우 게스트와 붙은 원샷이 자주 공개됐고, 박나래의 개인 컷도 통편집 하지 않았다. 입짧은햇님은 최소한 얼굴을 비췄다. '손절 실패'한 '놀토' 제작진은 "멤버 충원은 없다. 입짧은햇님의 촬영분은 약 3주 정도 남았다"고 밝힌 만큼 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr