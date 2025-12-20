사진 = 장원영 인스타그램
아이브 장원영의 눈부신 미모가 눈길을 끈다.

최근 장원영은 자신의 인스타그램에 쿠키와 커피 이모지와 함께 자신의 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 장원영은 장원영은 포근한 퍼 재킷을 걸치고 따뜻한 겨울 감성을 물씬 풍겼다. 초근접 셀카에서도 잡티 하나 없는 피부와 또렷한 눈매, 도톰한 입술이 시선을 압도한다. 긴 웨이브 헤어에 부드러운 조명까지 더해져 인형 같은 미모가 한층 빛났다. 윙크 포즈와 거울 셀카에서는 장난기 어린 표정으로 반전 매력을 선사했다.
사진을 본 팬들은 "장원영사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "세상에서제일좋아요", "우리 공주" 등의 반응을 보이며 열띤 응원을 보냈다.
한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다.

2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.
장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

