텐아시아 DB

사진제공 | 불후의 명곡

KBS2 ‘불후의 명곡’ 이찬원과 손태진이 뜻밖의 자존심 싸움을 펼친다.오늘(20일) 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 736회는 ‘2025 송년 특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임’이 전파를 탄다. ‘2025 송년 특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임’은 ‘노래로 세상을 다스리는 트롯 킹덤’을 콘셉트다. ‘정통 트롯 왕자’ 이찬원과 ‘뉴 트롯 왕자’ 손태진의 왕좌를 건 불꽃 튀는 대결이 펼쳐진다.또한 이찬원을 필두로 하는 ‘정통 트롯 팀’의 지원군으로는 신신애, 김수찬, 윤수현, 신성, 황윤성, 나상도, 손빈아, 황민호, 손태진 왕자의 ‘뉴 트롯 팀’은 신빠람 이박사, 환희, 천록담, 춘길, 허경환&자이언트핑크, 이창민, 김준수, 김다현, 리베란테(김지훈&진원)가 나서 하나 뿐인 트로피를 정조준한다.본격적인 대결에 앞서 이번 특집의 트롯 왕자, 이찬원과 손태진이 시작부터 팽팽한 신경전과 함께 남다른 찐친 케미스트리를 선보인다. 이찬원은 공격 순서를 정하기 위해 손태진과 가위바위보 게임을 준비하던 중 서로 등을 마주대자 “맞댄 순간 이미 진 기분”이라고 심경을 토로한다. 이찬원의 키는 176cm, 손태진의 키는 186cm다.이에 손태진은 배려 차원에서 이른바 '매너 다리'에 나서는데, 이것이 되려 이찬원을 자극하며 재미를 더한다. 이에 이찬원은 손태진의 ‘매너 다리’에 “자존심 상한다”라고 좌절하던 것도 잠시, “앉은 키는 더 크다”라는 MC 신동엽의 말에 환호성을 지른다.그런가 하면, 그동안 ‘불후’에서 MC로 활약했던 이찬원이 오랜만에 가수 본업으로 등장해 관심을 모은다. 특히, 정통 트롯 왕국의 왕자로 나선 이찬원은 “튜닝의 끝은 결국 순정이다”라며 정체성을 강조해 현장을 뜨겁게 달군다. MC 신동엽은 출연진들의 무대에 “왕중왕전 무대가 아니었나 싶을 정도로 어마어마하다”라며 극찬을 쏟아냈다는 후문이다.정통 트롯 왕국과 뉴 트롯 왕국의 치열한 대결이 펼쳐질 ‘불후의 명곡-2025 송년 특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임’ 특집은 오늘(20일) 1부에 이어 오는 27일 2부까지 총 2회에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr