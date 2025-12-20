사진 = 권나라 인스타그램

키 172에 몸무게 50kg로 알려진 배우 권나라가 새로운 변신을 했다.최근 권나라는 자신의 인스타그램에 검정 하트 이모지와 함께 사진을 올렸다.사진 속 권나라는 블랙 오프숄더 니트를 입고 단정한 단발 헤어로 세련된 매력을 뽐냈다. 'Happy Birthday to You' 카드와 함께 미소를 짓는 모습은 따뜻한 생일 무드를 완성했고 햇살이 드리운 실내에서 자연스러운 포즈를 취하며 청초한 미모를 자랑했다. 카메라를 들고 장난스럽게 포즈를 취한 컷에서는 특유의 소녀 같은 매력이 돋보인다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무너무 예뻐요", "누나 진짜 사랑해요", "제가 가장 좋아하는 배우", "이뻐여" 등 열렬한 반응을 보였다.한편 권나라는 지난 5월 종영한 지니 TV 오리지널 '야한(夜限) 사진관'에 출연했으며 최근에는 디즈니+ 새 드라마 '넉오프' 출연을 알렸다.'넉오프'는 IMF 당시 실직한 평범한 남자 김성준이 20세기 말 짝퉁 사업에 뛰어든 후 21세기를 살아가며 대한민국을 넘어 전 세계 짝퉁왕으로 거듭나는 이야기를 그리는데 권나라는 극중 동생과 함께 짝퉁을 만들어 팔다가 돈의 맛을 보기 시작하는 문유빈 역할을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr