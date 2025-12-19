/ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 총기 난사 사건에 분노했다.19일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'('라디오쇼')에서는 전민기가 게스트로 출연해최근 전 세계에서 발생한 총기 난사 사건을 다뤘다.이날 전민기는 미국과 호주 등에서 잇따라 발생한 총기 사건을 소개하며 "최근 총기 사고가 전 세계적으로 큰 충격을 줬다"고 밝혔다. 그는 총기범 2명이 현장에서 끝까지 저항하다 한 명이 사망하고 한 명이 검거됐으며, 범인의 차량에서 폭발물까지 발견됐다고 설명했다. 이에 박명수는 "더 이상 이런 일이 있어서는 안 된다"며 "정말 이게 뭐하는 짓이냐"고 분노했다.또한 아이비리그 명문인 브라운대학교에서 발생한 총격 사건도 함께 언급했다. 전민기는 "기말고사 기간 학생들이 피해를 입었으며, 해당 학교 학생이 아닌 인물이 범행을 저지른 무차별 사건이었다"고 전했다.그러자 박명수는 "어떻게 사람의 목숨을 함부로 할 수 있나. 절대 그러면 안 된다"면서 분노를 표했고, 호주에서 맨손으로 범인을 제압한 시민에 대해 "대단하다"며 감탄했다.마지막으로 박명수는 "총기가 잘 관리되길 바라며 희생자들의 명복을 다시 빈다"고 희생자들을 추모했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr