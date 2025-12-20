이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

배우 이상인이 자폐 스펙트럼 첫째 아들의 근황을 전했다.19일 채널A 공식 채널에는 '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼' 연말특집 예고 3탄이 공개됐다.공개된 영상에서는 지난 3월 '금쪽같은 내 새끼'에 출연했던 이상인 부부가 출연했다. 앞서 이상인의 첫째 아들 금쪽이에 대해 오은영은 "가장 어려운 점이 주제에 관한 대화가 안된다"며 "자폐스펙트럼으로 보인다"고 설명한 바 있다.당시 이상인 부부는 고개를 숙이며 눈시울을 붉혀 안타까움을 안겼다. 하지만 7개월 만에 출연한 이들 부부는 환한 미소로 "'금쪽같은 내 새끼'에 출연하고 나서 여러 가지로 좋아졌다"고 밝혔다.이상인은 특히 자폐 스펙트럼 첫째 아들에 대해 "7개월 만에 눈에 띄게 달라졌다. 말도 많이 늘고, 교감 작용도 좋아졌다"며 아들의 달라진 일상을 공개했다. 또 세 아들 육아에 지쳐 "사표 내고 싶다"며 오열했던 아내도 밝은 표정으로 아이들과 일상을 보내 훈훈함을 안겼다.이어 제작진은 영상 말미에 "이상인 가족 첫째, 놀라운 변화가 공개됩니다!"라는 자막을 공개해 기대감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr