사진제공 = Charlie Clift / 감성공동체 물고기자리

사진제공 = Charlie Clift / 감성공동체 물고기자리

가수 임현정의 정규 6집이 ‘올해의 앨범’으로 선정됐다.임현정의 정규 6집 ‘Extraordinary(엑스트라오디너리)’는 최근 국내 대중음악 웹진 이즘(IZM)이 선정한 ‘2025 올해의 국내 앨범’으로 이름을 올렸다.또한 음악과 대중문화를 주제로 팟캐스트를 진행하고 있는 뮤직 매거진 뮤브(MUVE)에서도 ‘올해의 앨범’과 ‘올해의 팝 앨범’에 동시에 선정되며 업계에서 인정받았다.약 6년 만에 발표된 신보 ‘Extraordinary’는 임현정 특유의 섬세한 감정선 및 성숙한 보컬을 담았다. 또 장르의 경계를 넘나드는 구성과 정교한 프로덕션이 조화를 이룬 앨범이다. 감정을 세밀하게 포착한 가사와 곡마다 다른 온도로 펼쳐지는 사운드가 특징이다.대중음악 평론가 황선업은 ‘Extraordinary’에 대해 “평범함을 거부하고 비범함을 선택한 한 음악가가 스스로에게 바치는 특별한 헌사다”라고 평가했으며, 정민재 역시 “타이틀 그대로 비범한 역작이다”라며 “올해 이보다 다채롭고 찬란한 팝 앨범은 없었다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr