사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라의 변치 않은 미모가 눈길을 끈다.최근 강소라는 자신의 인스타그램에 "추운데 따뜻해"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 강소라는 도심의 한 건물 옥상과 실내 공간에서 여유로운 일상을 보내고 있다. 블랙 컬러의 루즈핏 맨투맨과 팬츠를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일을 완성했고 자연스럽게 풀린 헤어와 투명한 피부가 햇살에 반사돼 한층 청량한 분위기를 자아낸다. 특히 강소라 특유의 단정하고 세련된 인상이 돋보이며 크리스마스트리 앞에서는 포근한 미소로 따뜻한 겨울 감성을 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예쁜거 아닌가요" "늘 응원합니다" "너무 귀여워요" "화이팅" "겨을여신" "점점 예뻐져요", "진짜 미모 리즈 갱신", "편한 옷차림도 화보 같아요", "자연스러워서 더 예쁘다", "얼굴 분위기 자체가 고급스럽다", "강소라니까 가능한 룩" 등의 댓글을 남겼다.한편 1990년생인 강소라는 35세이며 지난 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이어 강소라는 영화 '써니', 드라마 '닥터 이방인', '미생' 등으로 얼굴을 알렸다.이후 지난 2020년 10살 연상의 한의사와 결혼한 강소라는 이듬해와 2023년 두 딸을 얻었고 3년의 공백기 끝 드라마 '남의 될 수 있을까'로 본업에 복귀했다. 현재 강소라는 각종 예능과 자신의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'로 대중을 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr