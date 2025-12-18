사진=KBS2

'은애하는 도적님아' 속 남지현, 문상민, 홍민기, 한소은의 특색을 담은 각양각색 오브제들이 호기심을 자극하고 있다. 앞서 주연을 맡은 남지현은 스케줄 문제로 인해 지난 6월 SBS '굿파트너' 시즌 2에 하차했다는 사실을 전했다.2026년 1월 3일(토) 밤 9시 20분에 첫 방송 될 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'가 저마다의 계기로 얽히고설키게 될 청춘 남녀 4인방 홍은조(남지현 분), 이열(문상민 분), 임재이(홍민기 분), 신해림(한소은 분)의 성향과 이야기를 암시하는 캐릭터 포스터를 공개해 눈길을 끌고 있는 것.낮과 밤, 의녀와 도적으로 이중생활을 살아가는 홍은조의 올곧은 눈빛에서는 흔들림 없는 신념과 굳건한 의지가 엿보인다. 반듯한 차림의 대군 이열은 부드러운 미소를 머금고 있어 다정다감한 그의 성격을 짐작게 한다.매서운 눈초리로 정면을 응시하는 사대부가 이남 임재이의 모습에서는 쉽게 물러서지 않을 압도적인 기세가 느껴진다. 이에 반해 고운 자태의 양반댁 규수 신해림은 기품 있는 분위기 속에서 사랑스러운 매력을 전한다.네 사람이 소유하고 있는 오브제 역시 눈길을 끈다. 백정탈을 든 홍은조와 꽃신을 들고 있는 이열, 단단히 검을 쥔 임재이와 '숙향전'이라 적힌 책을 안고 있는 신해림까지 각기 다른 오브제들이 캐릭터에 대한 흥미를 더한다. 과연 네 개의 오브제가 품고 있는 의미는 무엇일지 관심이 집중된다.'은애하는 도적님아'는 캐릭터 포스터를 통해 복잡하게 묶인 인연의 실타래 속에서 펼쳐질 홍은조, 이열, 임재이, 신해림의 다채로운 서사를 예감케 하고 있다. 마음에 이어 영혼까지 공유하게 될 홍은조와 이열을 비롯해 그런 두 사람과 모종의 관계로 엮이며 존재감을 드러낼 임재이와 신해림의 이야기가 기다려진다.'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마로, 2026년 1월 3일(토) 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr