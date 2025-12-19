텐아시아 DB

(사진 제공=코미디TV)

'THE 맛있는 녀석들' 멤버들이 황제성에 서운함을 토로한다.19일 방송되는 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들' (이하 'THE 맛녀석')에서는 지난주에 이어 '반전 식당 특집' 두 번째 여정을 펼친다.이날 'THE 맛녀석' 멤버들은 첫 번째 코스로 찾은 식당에서 처음 보는 비주얼의 국밥이 등장하자 김준현은 “이거 진짜 있는 음식이에요?”라며 감탄한다.식사 도중 김해준은 “SNS를 보다가 사진 하나를 봤다”며 운을 떼고, 이를 눈치챈 황제성은 “조용”이라며 급히 제지에 나서 궁금증을 자아낸다. 그러나 김해준은 “지금까지 봤던 제성이 형 표정 중 가장 밝고 행복한 얼굴이더라”며 황제성의 ‘논란의 회식 사진’을 언급해 현장을 술렁이게 만든다.해당 사진은 지난 11월 황제성이 자신의 SNS를 통해 공개한 것으로, 생일을 맞은 전현무를 비롯해 이상엽, 윤소희, 궤도, 황제성 등 지난 9월 종영한 예능 '브레인 아카데미' 출연진과 함께 촬영한 단체 사진이다. 사진 속 황제성은 해맑은 미소를 지으며 유독 행복해 보이는 모습이었다.이를 본 김해준은 “그 사진을 보고 마음이 서운해졌다”, “우리 앞에서는 그런 미소를 한 번도 못 봤다”라며 아쉬움을 토로한다. 김준현 역시 “같이 찍은 사진도 없다”라고 거들어 황제성을 당황하게 만든다. 멤버들 모두가 공감하는 분위기 속에서 김해준은 “우리랑 있을 때는 이러고 있다”라며 지치고 냉랭한 표정의 황제성 사진을 공개해 현장을 웃음바다로 만든다.또 이날 방송에서는 국밥집에 이어 멤버들이 처음 접하는 반전 음식들이 연이어 등장하며 새로운 미식 경험을 선사할 예정이다. 과연 어떤 충격적인 반전들이 펼쳐질지 관심이 모이는 'THE 맛녀석' '반전 식당 특집' 두 번째 이야기는 19일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr