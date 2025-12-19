사진=소향 SNS

군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우의 근황이 전해졌다.가수 소향은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "국방부 공연 갔다가..😍얏호!!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 소향이 대기실에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 군 복무 중인 차은우가 짧은 머리에도 빛나는 비주얼과 하얀 피부를 보였으며, 키도 되려 더 자란 듯한 느낌을 주고 있어 눈길을 끌었다.한편 차은우는 1997년생으로 올해 28세다. 지난 7월 28일 입대해 육군 국방부 근무지원단에서 복무 중이다. 2027년 1월 27일 전역 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr