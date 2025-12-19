사진제공=엠오엠엔터테인먼트

가수 박현호가 자신만의 긍정 에너지로 세상을 밝힌다.박현호의 새 디지털 싱글 '좀 치네'는 경쾌한 브라스 편곡과 탄력 있는 리듬 위에 박현호의 시원한 보이스가 더해진 댄스 트로트 장르의 곡으로 도입부부터 강한 임팩트와 중독성 높은 멜로디로 분위기를 끌어올린다.박현호가 직접 작사, 작곡에 참여한 '좀 치네'는 최근 MZ 세대 사이에서 '잘 한다'는 뜻으로 사용되는 표현을 자신만의 스타일로 재해석한 곡. 듣는 누구나 박현호의 정열적인 가창력과 중독적인 분위기에 빠져드는 떼창 유발 곡이 될 것으로 예상된다.발매와 동시에 공개되는 뮤직비디오에서도 박현호의 에너지를 느낄 수 있다. 박현호는 뮤직비디오를 통해 퍼포먼스와 더불어 개성 강한 카메오들과 함께 코믹, 액션 등 다채로운 장르를 소화하며 보는 재미까지 전한다.박현호의 새 디지털 싱글 '좀 치네'는 오늘(19일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.박현호는 지난 4월 은가은과 결혼했다. 은가은은 현재 딸 임신 중으로, 내년 2월 출산 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr