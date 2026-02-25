사진제공=tvN

'우주를 줄게' 노정의가 박서함, 배인혁과 삼각관계를 그린다.tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 측은 25일, 초밀착 한 우현진(노정의 분)과 그의 회사 동료 박윤성(박서함 분)을 목격한 사진작가 선태형(배인혁 분)의 모습을 공개했다. 이와 함께 선태형과 우현진 사이 사뭇 달라진 분위기도 포착돼 궁금증을 자아낸다. 앞서지난 방송에서는 마음을 깨닫고 고백한 선태형에 미묘한 거리감을 두는 우현진의 모습이 그려졌다. 여기에 과거 전하지 못했던 감정을 표현하며 우현진의 마음을 얻기 위해 본격적으로 움직이기 시작한 박윤성의 직진은 세 사람의 로맨스 삼각관계에 불을 지폈다.그런 가운데 공개된 사진 속 또다시 우주네를 찾은 박윤성의 방문이 흥미롭다. 우현진을 두고 닿을 듯 말 듯 가까운 거리를 유지하고 선 그의 벽치기가 시선을 사로잡는다. 뒤이어 이들 사이 묘한 기류를 감지한 선태형의 불편한 표정도 눈길을 끈다. 앞서 공개된 선공개 영상에서 마치 단란한 가족이 된 듯한 선태형과 우현진, 선우주(박유호 분)의 모습과 이를 지켜보며 씁쓸한 감정을 감추지 못하는 박윤성의 모습이 공개된 바 있다. 이에 박윤성의 움직임이 선태형, 우현진에게 어떤 변화를 불러올지 귀추가 주목된다.또 다른 사진에는 선태형과 우현진의 애틋한 눈 맞춤도 포착됐다. 어쩐 일인지 또 한 번 함께 비를 피하게 된 두 사람. 차분한 분위기 속 서로에게서 눈을 떼지 않는 짙은 시선이 왠지 모르게 설렌다. 선태형의 고백 이후, 아직 그에 대한 대답을 전하지 않은 우현진. 두 사람 사이 어떤 대화가 오고 간 것일지 궁금증을 더한다.제작진은 "오늘(25일) 방송되는 7회에서 직진을 예고한 박윤성에 이어, 우현진을 지키고 싶은 선태형의 움직임도 시작된다. 박윤성이 선태형, 우현진의 관계에 어떤 아찔한 변수가 될지 지켜봐 달라"고 전했다.'우주를 줄게' 7회는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr