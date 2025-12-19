SM은 바쁘다…'불법 의료 시술 의혹' 키 입장문 10일간 '입꾹닫' 하더니, 권유리 홍보 열일

권유리(SM엔터테인먼트 소속)의 팬미팅 'YURIVERSE'(유리버스) 서울 공연 예매가 오늘(19일) 오픈된다. 앞서 지난 6일 같은 소속사 아티스트인 키가 불법 의료 시술 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 측은 묵묵부답했다. 이후 논란 발생 11일 만인 17일, 시술 사실을 인정하고 방송 하차를 알리는 공식 입장문을 발표했다.권유리는 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사함을 전하고 행복한 추억을 기록하고자 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE' (2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')를 개최, 지난 11월 방콕, 호찌민 공연에 이어 오는 1월 10일 타이베이, 24일 서울에서 팬들과 뜻깊은 시간을 갖을 예정이다.권유리는 이번 팬미팅의 코너 구성부터 MD까지 기획 단계 전반에 직접 참여, 팬미팅의 타이틀인 'YURIVERSE'(유리버스)에는 권유리만의 우주 속에서 팬들과 하나가 되고 싶다는 마음을 담았으며, 팬들을 자기 집으로 초대하듯 편안하고 따뜻한 공간 속에서 호흡하는 콘셉트로 꾸며진다.근황 토크를 비롯해 팬들과 함께하는 이벤트, 솔로곡, 소녀시대 메들리, 커버 무대, 댄스 퍼포먼스 무대까지 다채로운 구성을 통해 풍성한 볼거리를 선사할 전망이어서 기대를 모은다.권유리와 한층 더 가까이에서 소통하는 팬미팅 'YURIVERSE'(유리버스)의 서울 공연은 팬클럽 선예매가 오늘(19일) 오후 8시, 일반 예매가 22일(월) 오후 8시에 인터넷 예매 사이트 티켓링크를 통해 진행되며 상세 정보는 팬클럽 커뮤니티에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr