사진=‘전현무계획’, ‘굿데이터코퍼레이션 펀덱스어워드’ 제공

동료 연예인 박나래가 각종 의혹으로 위기에 처한 가운데 전현무가 기쁜 소식을 전했다. 전현무가 출연 중인 '전현무계획'이 '2025 펀덱스 어워드'에서 올해 신설된 '펀덱스 데이터PD 상'을 처음으로 수상하는 영광을 안았다.지난해 2월 16일 첫 방송된 '전현무계획'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)은 현재 시즌3를 인기리에 방영 중이며, 지금까지 총 72개 지역의 길바닥을 휩쓰는 '먹트립'으로 시청자들의 전폭적인 지지를 받아 왔다.이러한 인기에 힘입어 18일 열린 '2025 펀덱스 어워드'에서 '전현무계획 시즌2'는 올해 신설된 '펀덱스 데이터PD 상'에 첫 수상작으로 선정되는 쾌거를 거뒀다. '데이터PD 상'은 전년 대비 화제성이 가장 많이 오른, 유의미한 작품에 주는 상으로 보통의 프로그램들이 갈수록 화제성 수치가 떨어지는 데 반해 '전현무계획'은 2024년 방송된 시즌1 대비 2025년 방송된 시즌2가 38%나 화제성이 증가해 '뒷심 폭발' 경쟁력을 인정받으면서 이번에 수상작으로 선정됐다.'전현무계획' 론칭부터 현재 시즌3까지 연출을 맡고 있는 MBN 이효원 CP는 "'전현무계획'은 큰 장치 없이 사람과 상황에 집중해온 프로그램이다. 그 선택이 화제성으로 이어졌고, 이렇게 의미 있는 상으로 인정받아 감사하게 생각한다. 무계획으로 찾아가도 반갑게 맞아주시는 맛집 사장님들, 현장에서 묵묵히 함께해준 제작진과 중심을 잡아주는 전현무-곽튜브 님, 그리고 우리 프로그램을 계속 지켜봐주신 시청자 분들께 감사드린다"고 수상 소감을 전했다.'전현무계획'을 공동 제작한 채널S 문희현 CP 역시 "올해 유난히 궂은 날씨에도 전국을 돌며 고생해준 스태프들, 오랜 시간 사랑해준 시청자분들께 감사드린다"고 밝혔다.'2025 펀덱스 어워즈'에서 수상의 기쁨을 안은 MBN·채널S '전현무계획3'는 19일 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr