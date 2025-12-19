사진=김영희 SNS

사진=김영희 SNS

개그우먼 김영희가 다급한 상황을 전했다.김영희는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "일 끝나고 오자마자 해서 응급실"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김영희의 딸이 병원 진료를 받은 듯한 모습. 김영희는 "제일 바쁜 주에 해서 아프고 동글이 오늘내일 하고... 몸도 마음도 미치겠다"라며 키우는 반려견과 딸의 몸 상태가 좋지 않음을 알려 보는 이들의 안타까움을 더했다.한편 1983년생으로 올해 42세인 김영희는 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔해 올해 17주년을 맞았다. 이후 1년 만인 2009년 MBC 18기 공채 개그맨으로 옮겨 갔으며 2010년 KBS 25기 공채로 뽑히게 됐다. 현재 그는 매주 일요일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에서 '소통왕 말자 할매' 등의 코너에 출연하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr