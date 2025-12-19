사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 홍콩에서 2025 월드투어의 화려한 피날레를 장식한다. 제로베이스원은 계약 만료를 앞두고 활동을 2달 연장하기로 협의했다는 사실을 알렸다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 19~21일(현지시간) 사흘간 홍콩 카이탁 아레나에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 개최하고, 현지 팬들과 만난다.'히어 앤 나우(HERE&NOW)'는 제로베이스원과 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)가 함께 쌓아온 아이코닉한 순간을 4개 파트로 집약해 선보이는 월드투어다. 제로베이스원은 지난 10월 서울을 시작으로 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 타이베이를 뜨겁게 달군 가운데 마지막 개최지인 홍콩에서 총 3회차 공연을 앞두고 있다. 제로베이스원은 해당 무대에서 현지 팬들과 호흡하며 투어의 에너지를 집약해 선보인다는 각오다.약 3개월간의 대장정을 마무리하는 홍콩 공연은 당초 20일과 21일 2회차 공연만 예정되어 있었으나 티켓 오픈과 함께 빠르게 전석이 매진되며 1회차 공연을 추가, 제로베이스원의 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다.제로베이스원은 그간의 활동곡은 물론 이번 투어에서만 만날 수 있는 세트리스트를 통해 무대 간 흐름과 연출의 완성도를 높였으며, 파워풀한 군무와 9인 9색 보컬, 압도적 스케일의 무대 연출이 어우러진 공연으로 현장 몰입도를 끌어올리고 있다.한편, 제로베이스원은 정규 1집 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 23위로 진입하며 자체 신기록을 경신했다. 제로베이스원은 또한 일본 EP 1집 '프레젠트(PREZENT)'와 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'으로 2025년에만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득하며 해외 음악 시장 내 존재감을 공고히 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr