장기용이랑 얼마나 친하길래…강재준, 하와이서 명랑 골프

개그맨 강재준이 남자 배우들과 친분을 드러냈다.지난 18일 강재준은 자신의 계정에 "육아하느라 못친 2년만에 치는 골프 왜 잘맞는 거지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"라고 적었다.공개된 사진 속 강재준은 배우 장기용, 이희준, 모델 이혜정 등과 함께 하와이에서 골프를 치고 있다. 이를 본 아나운서 주시은은 "우오ㅓㅇ 하와이 골프…"라고 남겼고, 모델 출신 방송인 이현이는 "장기용크루 여러가지 하네요!"라고 적었고, 강재준의 아내 이은형은 "장기용 골프단ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"이라고 댓글을 썼다.앞서 강재준은 장기용과 하와이 호놀룰루 마라톤에 참가한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr