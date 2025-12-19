/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=‘2025 SBS 연예대상’

지난해 ‘무드래곤’으로 변신한 전현무가 또 한 번 파격 변신에 나선다. 최근 전현무는 절친했던 박나래, 샤이니 키 등 동료들의 논란이 불거질 때마다 우려의 시선이 있었지만 진행에 타격 없이 방송을 이끌고 있다.‘2025 SBS 연예대상 with 업비트’(이하 ‘2025 SBS 연예대상’)가 30일(화) 밤 8시 50분에 개최된다. ‘2025 SBS 연예대상’은 올 한 해 ‘7일 7색’ 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 총결산하는 대축제로 꾸며져 전현무, 차태현, 이수지가 3MC로 나선다.앞서 공개된 1차 티저에서는 MC 이수지가 특유의 캐릭터 소화력과 센스 넘치는 연기로 강렬한 인상을 남기며 ‘2025 SBS 연예대상’에 대한 기대감을 한층 끌어올린 바 있다. 이어 18일에는 MC 전현무의 모습이 담긴 2차 티저 영상 2종이 공개됐다.공개된 영상에서 전현무는 또 한 번 '무드래곤'으로 변신, 지드래곤의 ‘TOO BAD’에 맞춰 ‘깨발랄’한 어깨춤을 추며 분위기를 한껏 끌어올렸다. 또한, 전현무는 ‘SBS 연예대상 헌터스’의 ‘무자보이스’로 변신, K-pop 아이돌이 된 것처럼 능청스러운 표정 연기와 함께 춤을 선보여 큰 웃음을 안겼다.한편, ‘2025 SBS 연예대상’은 오는 29일까지 국내 대표 포털사이트 네이버에서 ‘시청자가 뽑은 최고 인기 프로그램상’ 투표를 진행한다. 후보 프로그램으로는 ‘우리들의 발라드’, ‘런닝맨’, ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’, ‘틈만 나면,’ ‘골 때리는 그녀들’, ‘미운 우리 새끼’, ‘한탕 프로젝트-마이턴’, ‘동상이몽2-너는 내 운명’, ‘신발 벗고 돌싱포맨’이 선정됐다.‘2025 SBS 연예대상’은 30일(화) 밤 8시 50분 생방송으로 시청자들을 찾아간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr