텐아시아 DB

2003년 드라마 '천국의 계단'으로 많은 사랑을 받은 배우 권상우와 최지우가 연초 극장가에서 또 다시 만난다. 지난 1월 개봉한 영화 '히트맨2' 이후 1년 만이다.18일 오전 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 ‘슈가’ 제작보고회가 열렸다. 자리에는 배우 최지우, 민진웅, 고동하가 참석했다. 최신춘 감독은 개인 사정으로 불참했다.‘슈가’는 1형 당뇨 판정을 받은 어린 아들을 구하기 위해 고군분투하다 끝내 세상을 바꾸어 버린 한 엄마의 기적 같은 이야기를 그린 휴먼 드라마다.이날 최지우는 "권상우와 이웃사촌이라 자주 본다. 그런데 비슷한 시기에 개봉하는지는 몰랐다"라고 운을 뗐다.그러면서 "두 작품 모두 많은 사랑을 받고 잘 됐으면 좋겠다. 그래도 우리 영화가 조금 더 잘 됐으면 한다"고 너스레를 떨었다.한편 '슈가'는 내년 1월 21일 개봉한다. 권상우는 내년 1월14일 개봉하는 '하트맨'으로 돌아온다. '하트맨'은 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 한 남자의 이야기를 그린 코미디 영화다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr