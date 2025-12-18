사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

방송인 유재석이 '식스센스: 시티투어2'에서 미미의 사연을 듣고 분노한다.18일 방송되는 tvN 예능 '식스센스: 시티투어2' 8회에서는 게스트 허경환, 류혜영과 강원도 강릉 가짜 찾기 여행에 돌입한다.류혜영은 MBTI를 동원한 신개념 추리를 펼쳐 이목을 집중시킨다. 메뉴 조합을 보고 한 가게 사장의 MBTI가 INTP임을 맞히는 것은 물론, 취향이 담긴 메뉴 개발 이유를 간파하고 속마음을 꿰뚫어 사장도 수긍하게 만드는 것. 또 류혜영은 INTP의 심리를 알아챈 제작진의 설계까지 추측해 놀라움을 자아낸다.뿐만 아니라 다른 가게에서는 내부를 꼼꼼히 살피며 인위적으로 만들어낸 느낌의 생활감을 포착한다고. 과연 남다른 관찰력까지 겸비한 류혜영이 식센이들의 연승을 견인할 수 있을지 관심이 쏠린다.지난 시즌에 출연했던 '식스센스: 시티투어' 경력자 허경환은 유재석과 환상의 티키타카로 개그 콤비의 면모를 드러내며 유쾌한 에너지를 전한다. 게다가 허경환은 미각을 현혹시키는 음식에 빠져 추리를 미뤄두는가 하면 자신의 추측에 이의가 제기되자 추리를 포기해 웃음을 안긴다.한편 이날 방송에서는 미미가 고등학교 시절 "50일 만에 끝나버렸다"는 가슴 아픈 첫사랑 이야기를 공개한다. 단기간에 연애의 마침표를 찍게 된 충격적인 이유를 듣고 유재석과 지석진이 분노한다고 해 흥미를 끈다. 더불어 드라마 '응답하라 1988'에서 선우 역을 맡았던 고경표와 보라 역을 맡았던 류혜영을 한자리에서 볼 수 있는 만큼 이들의 케미스트리도 기대감을 높이고 있다.'식스센스: 시티투어2'는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr