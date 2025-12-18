사진=가수 가인 인스타그램

사진=가수 가인 인스타그램

사진=가수 가인 인스타그램

사진=가수 가인 인스타그램

가수 조권과 가인이 16년의 세월을 뛰어넘어 다시 한자리에 섰다.조권은 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '우리 사랑하게 됐어요 2025ver.' 발매 소식을 알리며 가인과 함께 촬영한 이미지를 공개했다. 그는 "무려 16년이 지났다. 2009년으로 돌아간 기분"이라는 소회와 함께 "아담 부부의 연말 선물"이라고 덧붙였다.공개된 사진 속 두 사람은 크리스마스트리와 앤티크한 피아노를 배경으로 연말 특유의 따뜻한 분위기를 연출했다. 사진 속 조권은 가인을 지그시 바라보며 다정한 눈빛을 보냈다. 가인과 조권은 장난기 섞인 포즈로 화답해, 과거 '아담부부' 시절의 케미스트리를 재현했다.이들의 재회는 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'와의 컬래버레이션 음원 프로젝트를 통해 성사됐다. 이날 오후 6시 발매된 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'는 2009년 두 사람이 MBC 예능 '우리 결혼했어요 시즌2' 출연 당시 발표해 큰 인기를 끌었던 듀엣곡을 리메이크한 버전이다.가인 역시 같은 날 조권과 함께한 사진을 게시하며 변함없는 우정을 과시했다. 두 사람의 투샷은 2009년 가상 부부로 활약하며 대중의 사랑을 받았던 당시의 추억을 상기시켰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr