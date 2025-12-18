/ 사진제공=TV조선

방송인 붐이 인성에 대해 해명했다.18일 TV조선 ‘미스트롯4’ 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 마스터 장윤정, 붐, 장민호, 김연자, 진성, 이경규, 김용빈, 모니카와 연출을 맡은 민병주 CP, 임지훈 PD가 참석했다.'미스트롯' 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 대표 트롯 오디션으로 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 트롯 디바들을 배출하며 전 국민적 사랑을 받아왔다. '미스트롯4'는 ‘대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생’을 목표로 힘차게 달려갈 예정이다.붐은 '미스터트롯'에 이어 '미스트롯'에서도 마스터로 활약 중이다. 새 시즌을 맞이한 데에 붐은 "이제 안 나올 줄 알았다. 매력 부분에서는 '시즌4'가 최강"이라고 입을 열었다.이어 그는 "정말 많은 매력쟁이들이 나왔다. 세상을 홀려라는 말처럼 거의 홀리데이더라. 대단한 친구들이다"라고 칭찬했다.또한 붐은 본인만의 심사 기준을 묻자 "저는 퍼포먼스를 봐 왔다. 매 시즌을 하면서 장윤성과 함께 인성이 좋은 사람, 착한 사람을 지켜봤다"고 답했다. 그러자 이경규는 "본인 인성이 안 좋지 않냐"고 일침했고 붐은 "저는 경규 형님 라인이라 치유를 많이 받았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.또한 붐은 "사람에게서 나오는 에너지와 무대를 주도적으로 이끌어가는 에너지가 있는데, 저는 그거까지 보겠다. (에너지가) 식지 않고 쭉 연결해 갈 수 있을지 에너지까지 파악할 예정이다"라고 덧붙였다.'미스트롯4'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr