샤이니 종현/ 사진=샤이니 공식 SNS

사진=차현승 SNS

그룹 샤이니 故종현이 8주기를 맞았다.샤이니의 소속사 SM엔터테인먼트는 18일 공식 SNS에 올해도 종현 관련 글을 올렸다. SM은 "늘 당신을 사랑합니다"라는 글과 함께 종현의 사진을 게재했다. 민호는 해당 게시물을 공유하며 "늘 형을 사랑하지"라고 덧붙였다.팬들도 댓글을 통해 추모에 동참했다. 팬들은 "언제나 보고 싶다", "사랑한다", "언제나 내 마음속에" 등의 댓글을 남기며 종현을 그리워했다.백혈병 투병 중인 댄서 겸 배우 차현승도 종현을 추모했다. 그는 국화꽃 사진을 올린 데 이어 종현과 함께 찍은 사진을 공개하며 그와의 추억을 떠올렸다.종현은 지난 2017년 12월 18일 세상을 떠났다. 향년 27세. 종현은 2008년 샤이니 메인 보컬로 데뷔했다. 이후 '누난 너무 예뻐', '산소 같은 너', '링딩동', '루시퍼' 등 수많은 히트곡으로 많은 사랑을 받았다.그는 작사·작곡 부문에서도 활약했다. 샤이니 '줄리엣', 아이유 '우울시계', 태민 '프리티 보이', 이하이 '한숨' 등 다수 곡 제작에 참여했다.종현의 유가족은 2018년 비영리 공익법인 '빛이나'를 설립해 종현이 남긴 저작권료를 바탕으로 문화예술 활동에 전념하는 예술인의 성장을 격려하고 능력 향상을 지원하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr