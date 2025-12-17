앤팀/ 사진=텐아시아 DB

그룹 앤팀(&TEAM)이 올해 발표한 모든 작품을 일본 오리콘 연간 차트 주요 부문 톱10에 올리며 존재감을 확실히 각인시켰다.오리콘이 17일 발표한 ‘오리콘 연간 랭킹 2025’(집계 기간 2024년 12월 23일~2025년 12월 15일)에 따르면, 앤팀의 한국 미니 1집 ‘Back to Life’(백 투 라이프)는 앨범 랭킹 6위, 세 번째 싱글 ‘Go in Blind’(고 인 블라인드)는 싱글 랭킹 9위를 기록했다.‘Back to Life’는 데뷔 이후 3년간의 성장과 아홉 멤버의 결속을 담은 작품으로, 팀의 정체성인 ‘늑대 DNA’와 확장된 음악적 스펙트럼을 6곡에 녹여 호평을 받았다. ‘Go in Blind’는 한계를 넘어 세계로 나아가는 여정을 강렬한 에너지로 표현해 일본은 물론 한국에서도 큰 사랑을 받았다.앤팀은 올가을 한국 활동을 통해 가파른 성장세를 보였다. ‘Back to Life’는 발매 첫 주 122만 장 이상 판매되며 10월 발매 한국어 앨범 중 최고 판매량을 기록했다. 이에 힘입어 앤팀은 한국과 일본 양국에서 연속 밀리언셀러를 달성한 최초의 일본 아티스트라는 기록을 세웠다.이들의 성과는 글로벌 차트로도 이어졌다. ‘Back to Life’는 빌보드 ‘월드 앨범’ 5위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 12위, ‘톱 앨범 세일즈’ 13위에 오르며 주목받았고, 앤팀은 ‘이머징 아티스트’ 차트 1위를 차지했다.한편 앤팀은 SBS ‘2025 가요대전 with 빗썸’, KBS2 ‘뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in Japan’, TBS ‘일본 레코드 대상’, NHK ‘홍백가합전’ 등 국내외 주요 연말 무대에 연이어 출연하며 2025년을 화려하게 마무리할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr