차기작 제안만 30편 넘게 받은 '라이징 스타' 이채민의 스케줄이 꼬였다. 한창 잘 나가다 잠깐 삐끗했다.이채민 측은 최근 홍콩에 이어 대만 팬미팅도 연달아 취소했다. 지난 14일 진행되기로 했던 홍콩 팬미팅은 어쩔 수 없는 상황이었다. 지난달 발생한 홍콩 대규모 화재 참사로 취소했다. 당시 홍콩 북부 타이포에 있는 32층짜리 아파트단지 '웡 푹 타이'에서 대형 화재가 발생한 것. 현재까지 알려진 사망자 수는 160명이며, 부상자는 79명에 달한다.이채민 측은 내년 1월 4일 대만 타이베이 국립대학 종합체육관에서 진행하기로 한 팬미팅 역시 며칠 전 취소 소식을 알렸다. 이채민 대만 팬미팅 주최 측은 지난 10일 "부득이한 불가항력적 사유로 인해 관객 여러분께 완성도 높은 공연 경험을 제공하기 어렵다고 판단해, 본 공연의 취소 소식을 전하게 됐다. 관객 여러분께 큰 실망을 안겨드리게 된 점 진심으로 안타깝게 생각하며, 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.일각에서는 '한한령'의 여파가 아니냐는 의혹도 불거졌지만 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 선배 배우인 혜리의 경우 지난 14일 중국 우한에서 팬미팅을 개최한 바 있다.이채민은 지난 9월 종영한 tvN '폭군의 셰프' 인기에 힘입어 아시아 투어를 개최했지만 팬들을 만나볼 수 없게 됐다. 홍콩, 대만 팬미팅 취소는 이채민 본인에게도 그리고 팬들에게도 진한 아쉬움을 남겼다.마지막 아시아 투어 개최지는 일본이다. 이채민은 내달 31일 일본 도쿄에서 아시아 투어를 마무리한다.잘나가던 흐름 속에서 맞은 이번 팬미팅 취소는 분명 아쉬운 대목이다. 다만 이채민은 이미 여러 작품을 통해 가능성을 입증해왔고 팬들의 관심과 응원 또한 계속되고 있다. 그가 잠시 숨을 고르는 시간이 되길 바라는 이유다. 이채민이 더 깊어진 모습으로 돌아올 날을 팬들은 여전히 기다리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr