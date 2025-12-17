사진=유튜브 채널 롤링썬더

고양이와 일상을 담는 유튜브 채널 '언더월드'를 운영 중인 코미디언 송하빈이 150만 채널의 운영 노하우와 1년차 신혼 생활을 들려줬다.송하빈은 16일 공개된 유튜브 '신여성'에 출연해 자신의 유튜브 채널 '언더월드'에 대해 "현재 아내가 된 여자친구가 '뭐라도 해보자'해서 시작했다"며 "영상 3개 만에 100만 조회수가 터졌다. 나는 '더 이상 할 게 없을 것 같다' 했는데도 여자친구가 자길 믿어달라고 하더니 10개월 만에 100만 구독자를 만들었다. 남자는 여자 말을 잘 들어야 한다"고 말했다.'언더월드'에 출연한 바 있는 조혜련은 "그냥 막 찍는 것 같아도 고양이를 엄청 신경 쓰면서 찍는다"고 밝히자 송하빈은 "소녀시대 유리 씨도 조혜련 선배님 영상을 보고 본인도 한번 출연하고 싶다고 연락이 와서 찍은 적이 있다"며 "이후에 S급 아이돌의 출연 제안이 온 적 있는데 사람이 너무 많으면 고양이가 스트레스를 받을 수 있어서 거절했다"고 밝혔다.이날 '신여성'은 '결혼 잘한 남자'라는 주제로 대화가 진행됐다. 송하빈은 현재의 아내와 첫 만남을 공개하며 "한국민속촌에서 캐릭터 알바를 할 때 민속촌 친구들과 유튜브를 같이 하게 되면서 사랑이 싹텄다"며 "아무리 힘들어도 와이프랑 있으면 너무 즐겁더라. '우리 그냥 둘이 이렇게 재미있게 살자'라고 청혼을 했다"고 밝혔다. 또 "공연이 잘 안되거나 힘든 일이 있어도 아내가 안아주면서 뽀뽀를 한번 해 주면 눈 녹듯 사라진다"고 애틋함을 드러냈다.이날 송하빈이 아내에게 가장 많이 듣는 말로 '오빠 돈 들어왔어?' '아이디어 생각했어?' '양치했어?' 세 문장을 꼽자 조혜련은 "마지막 말은 뒤에 뭔가 있다는 암시다"고 말해 큰 웃음을 줬다. 실제로 두 송하빈 부부는 2세를 준비 중인 사실을 공개하기도 했다. 송하빈은 "2세 준비를 하다가 지금 잠깐 쉬고 있다. 고양이에 아이까지 있으면 콘텐츠로 너무 좋을 것 같다"라고 유쾌하게 말했다.송하빈 부부의 결혼 이야기를 들은 이경실은 결혼을 고민하는 사람들에게 "결혼에 경제적 준비 같은 건 필요없다는 말이 맞다"며 "정말로 사랑하면 결혼해라"고 조언했고, 조혜련 역시 "결혼 두 번 해 본 입장에서 '아니다' 싶을 때도 있겠지만 그러더라도 결혼을 하는 게 낫다"고 경험에서 우러나오는 진심을 전했다.이날 송하빈은 '아내가 소속사 사장이라 경제권을 모두 빼앗긴 상태'라고 밝히기도 하고 현재 수중에 19만원 밖에 없는데 결혼 1주년 선물을 어떻게 준비해야 하냐는 신혼생활에 현실적인 고민들을 웃음과 함께 들려주기도 했다. 또 본인의 두꺼운 입술을 매력 포인트로 어필하며 '대왕 카스테라랑 키스하는 느낌'이라고 밝히고 조혜련, 이경실 손등에 직접 시연을 해 보여 웃음을 주기도 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr