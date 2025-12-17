[종합] 야노시호, ♥추성훈과 이혼 속내 밝혔다…"매번 생각, 존중받지 못한다 느껴" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

야노 시호가 남편 추성훈과 이혼을 매번 생각한다고 말했다.지난 16일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 야노 시호, 이혜정, 박제니가 게스트로 출연했다.이날 야노 시호는 추성훈과 ‘계절 부부’로 지내고 있다며 “추성훈이 유튜브가 잘되면서 촬영이 많아졌다. 그래서 3~4개월 동안 못 만났다. 지금은 나도 한국에 자주 와서 한 달에 한 번 정도 만난다”고 밝혔다.이어 “추성훈은 연락이 없다. 좋은 점도 있다. 붙어있을 때는 엄청 싸웠는데 떨어져 있으니 서로에 대한 감사함이 생긴다”고 말했다.야노 시호는 추성훈과 이혼하고 싶다는 생각을 한 적 있냐는 질문에 “매번 있다”고 답했다.추성훈이 유튜브서 공개한 날 것 그대로의 집을 공개해 실제로 부부싸움을 했다고 밝힌 바 있는 야노 시호. 그는 “내가 존중받지 못한다고 생각했다. 처음엔 받아들이기 힘들었는데, 받아들이니 재밌는 일들이 많이 일어났다”라고 말했다.일본에서의 추성훈 인기를 묻자 야노 시호는 “추성훈은 한국에서 인기가 많다. 일본에서는 우웅?”이라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr