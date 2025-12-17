"귀 맞아 고막 손상"…팝핀현준, 댄서 의혹에 "체구 작아 폭력 쓰지 않아" [TEN이슈]

댄서 팝핀현준(46·본명 남현준)이 제자들을 향한 욕설 등 부적절한 언행이 문제가 돼 교수직에서 물러난 것에 이어 과거 팀원들을 폭행했다는 주장이 제기됐다.JTBC ‘사건반장’은 약 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 전·현직 댄서들의 제보를 지난 15일 전했다. 제보자 A씨는 “주먹과 발로 맞았고, 뺨을 맞아 안경이 휘었다”며 “귀를 잘못 맞아 고막이 손상돼 한동안 한쪽 귀가 잘 들리지 않았다”고 주장했다. 그는 지방 공연 중 갑작스러운 안무 변경을 전달받지 못해 실수를 했고, 이후 휴게소에서 폭행을 당했다고도 말했다. 당시 주변의 만류가 있었지만, 팝핀현준은 그대로 자리를 떠났다는 설명이다.또 다른 제보자 B씨는 17세 당시 폭행으로 부상을 입어 결국 춤을 그만두게 됐다고 밝혔다. 그는 “갑자기 다가와 깁스한 팔로 얼굴을 때렸다”며 “넘어지며 무릎을 다쳐 연습을 쉬어야 했고, 그 과정에서 크게 방황했다”고 토로했다.세 번째 제보자 C씨 역시 사소한 이유로 욕설과 폭행이 반복됐다고 주장했다. 뜨거운 음료를 사 왔다는 이유나 반찬이 마음에 들지 않는다는 이유 등으로 문제가 됐다는 것. 제보자들은 “당시에는 찍히면 업계에서 버티기 어려워 피해 사실을 말할 수 없었다”고 입을 모았다.이에 대해 팝핀현준은 폭행 의혹을 전면 부인했다. 그는 “팔꿈치가 크게 골절돼 지금도 다 펴지지 않는데 어떻게 때리겠느냐”며 “욕은 하지만 체구가 작아 폭력을 쓰지 않는다”고 해명했다.한편 팝핀현준은 최근 제자들을 향한 욕설 등 부적절한 언행 논란으로 백석예술대학교 실용댄스학부 초빙교수직에서 물러났다. 그는 세계 대회에서 두각을 나타내며 비보잉을 대중화한 인물로 평가받아 왔으며, 2011년 국악인 박애리와 결혼해 슬하 딸 하나를 두고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr