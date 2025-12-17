"귀 맞아 고막 손상"…팝핀현준, 댄서 의혹에 "체구 작아 폭력 쓰지 않아" [TEN이슈]

댄서 팝핀현준(46·본명 남현준)이 제자들을 향한 욕설 등 부적절한 언행이 문제가 돼 교수직에서 물러난 것에 이어 과거 팀원들을 폭행했다는 주장이 제기됐다.
JTBC ‘사건반장’은 약 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 전·현직 댄서들의 제보를 지난 15일 전했다. 제보자 A씨는 “주먹과 발로 맞았고, 뺨을 맞아 안경이 휘었다”며 “귀를 잘못 맞아 고막이 손상돼 한동안 한쪽 귀가 잘 들리지 않았다”고 주장했다. 그는 지방 공연 중 갑작스러운 안무 변경을 전달받지 못해 실수를 했고, 이후 휴게소에서 폭행을 당했다고도 말했다. 당시 주변의 만류가 있었지만, 팝핀현준은 그대로 자리를 떠났다는 설명이다.
또 다른 제보자 B씨는 17세 당시 폭행으로 부상을 입어 결국 춤을 그만두게 됐다고 밝혔다. 그는 “갑자기 다가와 깁스한 팔로 얼굴을 때렸다”며 “넘어지며 무릎을 다쳐 연습을 쉬어야 했고, 그 과정에서 크게 방황했다”고 토로했다.
세 번째 제보자 C씨 역시 사소한 이유로 욕설과 폭행이 반복됐다고 주장했다. 뜨거운 음료를 사 왔다는 이유나 반찬이 마음에 들지 않는다는 이유 등으로 문제가 됐다는 것. 제보자들은 “당시에는 찍히면 업계에서 버티기 어려워 피해 사실을 말할 수 없었다”고 입을 모았다.
이에 대해 팝핀현준은 폭행 의혹을 전면 부인했다. 그는 “팔꿈치가 크게 골절돼 지금도 다 펴지지 않는데 어떻게 때리겠느냐”며 “욕은 하지만 체구가 작아 폭력을 쓰지 않는다”고 해명했다.
한편 팝핀현준은 최근 제자들을 향한 욕설 등 부적절한 언행 논란으로 백석예술대학교 실용댄스학부 초빙교수직에서 물러났다. 그는 세계 대회에서 두각을 나타내며 비보잉을 대중화한 인물로 평가받아 왔으며, 2011년 국악인 박애리와 결혼해 슬하 딸 하나를 두고 있다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
JTBC ‘사건반장’은 약 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 전·현직 댄서들의 제보를 지난 15일 전했다. 제보자 A씨는 “주먹과 발로 맞았고, 뺨을 맞아 안경이 휘었다”며 “귀를 잘못 맞아 고막이 손상돼 한동안 한쪽 귀가 잘 들리지 않았다”고 주장했다. 그는 지방 공연 중 갑작스러운 안무 변경을 전달받지 못해 실수를 했고, 이후 휴게소에서 폭행을 당했다고도 말했다. 당시 주변의 만류가 있었지만, 팝핀현준은 그대로 자리를 떠났다는 설명이다.
또 다른 제보자 B씨는 17세 당시 폭행으로 부상을 입어 결국 춤을 그만두게 됐다고 밝혔다. 그는 “갑자기 다가와 깁스한 팔로 얼굴을 때렸다”며 “넘어지며 무릎을 다쳐 연습을 쉬어야 했고, 그 과정에서 크게 방황했다”고 토로했다.
세 번째 제보자 C씨 역시 사소한 이유로 욕설과 폭행이 반복됐다고 주장했다. 뜨거운 음료를 사 왔다는 이유나 반찬이 마음에 들지 않는다는 이유 등으로 문제가 됐다는 것. 제보자들은 “당시에는 찍히면 업계에서 버티기 어려워 피해 사실을 말할 수 없었다”고 입을 모았다.
이에 대해 팝핀현준은 폭행 의혹을 전면 부인했다. 그는 “팔꿈치가 크게 골절돼 지금도 다 펴지지 않는데 어떻게 때리겠느냐”며 “욕은 하지만 체구가 작아 폭력을 쓰지 않는다”고 해명했다.
한편 팝핀현준은 최근 제자들을 향한 욕설 등 부적절한 언행 논란으로 백석예술대학교 실용댄스학부 초빙교수직에서 물러났다. 그는 세계 대회에서 두각을 나타내며 비보잉을 대중화한 인물로 평가받아 왔으며, 2011년 국악인 박애리와 결혼해 슬하 딸 하나를 두고 있다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT