텐아시아 DB

'흑백요리사2' 제작진이 손종원 셰프를 캐스팅하는데 어려움을 겪었다.17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 LL층 그랜드볼룸에서는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 김학민, 김은지 PD, 백수저 셰프 4인(선재스님, 정호영, 손종원, 후덕죽), 흑수저 셰프 4인(술 빚는 윤주모, 중식 마녀, 아기 맹수, 프렌치 파파)이 참석했다.이날 김은지 PD는 시즌2 백수저 중 캐스팅하기 가장 어려웠던 셰프로 손종원을 꼽았다. 김PD는 "손종원 셰프가 정말 애태웠다. 완전한 거절을 하셨다. 눈물을 흘리면서 '셰프님 어려우시면 알겠습니다' 했다. 그러고 몇 주 뒤에 한 번만 더 얘기해보자 했다. 손종원 셰프님의 얼굴을 잊을 수가 없더라. 설득한 끝에 지금 같이 하고 계신다"고 설명했다.이에 손 셰프는 "도전을 하는 데 큰 의의를 뒀다. 본업이 있으니까 업장도 중요했다"고 답했다.‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. ‘흑백요리사2’는 지난 16일 1-3회를 공개했다. 4-7회는 오는 23일 공개예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr