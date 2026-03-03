사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 30기 인기녀 영자가 영식에게 돌직구를 날린다.오는 4일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영식과 영수 사이에서 새 국면에 접어든 영자의 로맨스가 펼쳐진다.그동안 영자는 사랑스러운 비주얼에 털털한 테토 매력으로 영식과 영수의 1순위에 등극했던 터. 그러나 영자는 자신에게 처음부터 직진했던 영식을 1순위로 정했고, 영자의 선택을 받지 못한 영수는 계속 미련을 보였다. 이런 가운데, 영수는 드디어 용기를 내서 영자에게 마음을 표현한다. 영수는 "전 (제작진과의 인터뷰에서) 계속 1순위를 영자 님이라고 얘기해 왔다"고 고백한다. 이어 그는 "확실하게 얘기해주면 편하게 제 마음을 정리할 수 있을 것 같다"며 영자의 속마음을 떠본다.하지만 영자는 "오늘 낮에 남자의 데이트 선택이 있었는데 그때 절 선택할 수 있었지 않았나?"라며 자신에게 적극적이지 않았던 영수의 태도를 지적한다. 당황한 영수는 "(앞서 데이트 선택에서) 0표를 받아서 겁이 났다"고 털어놓고, 영자는 "처음부터 (마음속에 영수 님이) 있었다"라며 "어제 대화 이후로 비율이 많이 달라지긴 했다"고 밝힌다.그런데 영자는 영식과 마주하자 묘하게 달라진 태도를 보인다. 영식의 서툰 운전에 대해 영자는 "말이 많아"라고 꼬집더니 "집에 울면서 가는 거 아니냐? 그냥 (지금 영식이 타는 차를 팔았던) 친구에게 차를 돌려주는 게 어떠냐?"라며 돌직구를 던진다. 심지어 영자는 영식에게 "영수 님이 계속 (1순위가) 저였다고 얘기했다"며 라이벌 영수를 언급하는가 하면 "영수 님이 (‘다대일 데이트’ 때) 오면 어떨 것 같냐?"고 질투를 유발한다. 과연 영수의 고백이 영자의 마음에 어떠한 파문을 일으킨 것인지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO' 4일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr