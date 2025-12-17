조권♥가인, 16년 만 전한 깜짝 소식…재결합한 '아담부부', 오늘(17일) 듀엣곡 발매

사진 = TOON STUDIO, (주)바이포엠스튜디오 제공

가수 가인과 조권이 16년 만에 듀엣으로 호흡을 맞춘다.가인, 조권은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'를 발매한다.'우리 사랑하게 됐어요'는 지난 2009년 가상 결혼 프로그램 MBC '우리 결혼했어요 시즌2'를 통해 가인과 조권이 발표한 곡으로, 두 사람은 완벽한 케미로 시청자들의 마음을 사로잡으며 큰 사랑을 받았다.특히 "어떤 맘일까 그대와 나 / 같은 맘일까 그대와 나 / 한 가지 내게 분명한 것은 / 함께 있어야 웃는다는 것" 등 솔직하고 리스너들의 공감을 불러일으키는 가사가 두 사람의 하모니와 어우러져 겨울 추위를 녹이는 설렘을 전할 예정이다.또한 한층 더 깊어진 두 사람의 감정선과 매력적인 목소리 합이 2025년 버전 '우리 사랑하게 됐어요'의 스토리텔링을 더욱 설득력 있게 전달하며 듣는 이들에게 기분 좋은 웃음을 안길 전망이다.이치조 마사키 작가의 원작 소설 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 자고 일어나면 기억이 리셋되는 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여학생과 무미건조한 일상을 살고 있는 평범한 남학생의 풋풋하고도 애틋한 사랑 이야기를 그린 작품이다. 대세 배우 추영우와 신시아가 주연을 맡아 오는 24일 관객들과 만난다.가인, 조권이 가창한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'의 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'는 17일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr